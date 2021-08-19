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СМИ: Движение "Талибан" объявило комендантский час в Кабуле

СМИ: Движение "Талибан" объявило комендантский час в Кабуле Движение "Талибан" объявило о введении комендантского часа в столице Афганистана. Жизнь самого населенного и активного города страны решительно изменилась.
Другие страны
19 августа 2021 г. 23:11
СМИ: Движение Талибан объявило комендантский час в Кабуле

Движение "Талибан" объявило о введении комендантского часа в столице Афганистана. Жизнь самого населенного и активного города страны решительно изменилась.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Khaama Press.

Согласно решению, в Кабуле вступил в действие комендантский час. Так, никому не разрешается выходить из дома после 21:00 (23:30 по бакинскому времени) до рассвета за исключением чрезвычайных обстоятельств. Решение было объявлено во всех мечетях афганской столицы. Талибы повсюду обнародовали свои контактные номера телефонов для тех, кому необходимы пропуска во внеурочное время. Объявлено, что распоряжение будет действовать до последующего приказа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Taliban" Kabildə komendant saatı tətbiq edib

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