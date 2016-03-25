СМИ: Движение поездов в Японии прервали из-за белого порошка в вагонах

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Движение скоростных поездов "синкансэн" на северо-востоке Японии прервано в пятницу из-за обнаружения подозрительного белого порошка в двух вагонах экспресса, шедшего по маршруту Акита-Токио.

Как сообщает Report, об этом передают японские СМИ.

Пассажиров поезда на станции Мориока высадили на платформу для осмотра вагонов специалистами.

"В поезде номер 24 обнаружено подозрительное вещество, полиция и пожарные проводят расследование", - объявили смотрители станции пассажирам.

Телеканал показал у поезда работающих сотрудников экстренных служб, облаченных в защитные костюмы, каски и противогазы. Агентство Киодо сообщило со ссылкой на одного из пассажиров остановленного поезда, что подозрительный порошок обнаружен в 13 и 16 вагонах.

Сообщений о пострадавших или испытывающих недомогание в результате этого не поступало.