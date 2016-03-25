СМИ: Двадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Двадцать человек, включая детей, пострадали в аварии междугороднего автобуса в северо-восточном Таиланде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Третий национальный телеканал страны.

ДТП произошло утром на трассе между провинциями Накхон Саван и Накхон Ратчасима. Следовавший на большой скорости автобус сошел с трассы и съехал в кювет после того, как у него неожиданно лопнула шина заднего левого колеса, говорится в сообщении.

В автобусе находились 40 пассажиров, из них 20 получили нетяжелые травмы, в основном – ушибы головы. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где им была оказана медицинская помощь, сообщает телеканал.