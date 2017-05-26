Два журналиста погибли в результате обстрела в Йемене

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Двое фотожурналистов погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела на юго-западе Йемена. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, журналисты попали под обстрел мятежников-хуситов к востоку от города Таиз.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.