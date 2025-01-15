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СМИ: Два корабля НАТО прибыли в Финский залив

СМИ: Два корабля НАТО прибыли в Финский залив Два военных корабля НАТО, направленные для патрулирования Балтийского моря, прибыли в Финский залив.
Другие страны
15 января 2025 г. 19:22
СМИ: Два корабля НАТО прибыли в Финский залив

Два военных корабля НАТО, направленные для патрулирования Балтийского моря, прибыли в Финский залив.

Как сообщает Report, к такому выводу пришла телерадиокомпания Yle, проанализировав данные портала Vessel Finder, который отслеживает перемещение судов.

В то же время военно-морское командование альянса опубликовало несколько фотографий военных кораблей в соцсетим "X", подписав, что они находятся в Балтийском море. Речь идет о кораблях под флагами Германии и Нидерландов.

Напомним, что во вторник генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита балтийских стран альянса в Хельсинки о запуске миссии Baltic Sentry ("Балтийский дозор") в Балтийском море, целью которой станет защита подводной инфраструктуры. В операции будут задействованы, в частности, фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии, как заявили в организации, стал реакцией на повреждение 25 декабря подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

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Версия на азербайджанском языке KİV: NATO-nun iki gəmisi Finlandiya körfəzinə yan alıb

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