СМИ: Два корабля НАТО прибыли в Финский залив

Два военных корабля НАТО, направленные для патрулирования Балтийского моря, прибыли в Финский залив.

Два военных корабля НАТО, направленные для патрулирования Балтийского моря, прибыли в Финский залив.

Как сообщает Report, к такому выводу пришла телерадиокомпания Yle, проанализировав данные портала Vessel Finder , который отслеживает перемещение судов.

В то же время военно-морское командование альянса опубликовало несколько фотографий военных кораблей в соцсетим "X", подписав, что они находятся в Балтийском море. Речь идет о кораблях под флагами Германии и Нидерландов.