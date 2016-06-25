​СМИ: два человека погибли, один тяжело ранен в результате стрельбы в Марселе

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в результате стрельбы сегодня ночью во французском Марселе.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета La Provence.

Как сообщается, два 30-летних мужчины были застрелены из автомата Калашникова на севере города. Еще одной жертвой нападения стала 14-летняя девушка, получившая серьезные ранения. Она была доставлена в больницу, медики опасаются за ее жизнь. Эту информацию изданию подтвердил префект местной полиции. Обстоятельства происшествия остаются неясными.

Как отмечает издание 20 Minutes, с начала года в районе Марселя от огнестрельного оружия погибли 16 человек. Мотивом большинства убийства было сведение счетов. Последней жертвой подобного нападения стал 23-летний молодой человек, застреленный группой лиц 15 июня.