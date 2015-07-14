СМИ: Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Тбилиси

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси, есть пострадавшие.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают грузинские СМИ.

Предполагается, что причиной ЧП стал взрыв природного газа.

ЧП произошло в районе Глдани на окраине грузинской столицы.

По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв природного газа, детали уточняются. На месте работают патрульная полиция и бригады скорой помощи.

В результате взрыва обрушилась часть жилого корпуса, в остальной части здания выбиты окна. Пострадавших жителей госпитализируют в ближайшую клинику. По данным телекомпании "Рустави2", ведется эвакуация жителей.