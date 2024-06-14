СМИ: ДР Конго планирует подать иск против Apple

Демократическая Республика Конго планирует подать судебный иск против компании Apple во Франции и США из-за использования в ее продукции незаконно добытых минералов.

Демократическая Республика Конго планирует подать судебный иск против компании Apple во Франции и США из-за использования в ее продукции незаконно добытых минералов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

25 апреля ДРК обвинила Apple в покупке полезных ископаемых, которые контрабандой доставляются с нестабильного востока страны в соседнюю Руанду, откуда их перепродают за границу. Французские юристы, нанятые Киншасой, направили Apple официальное уведомление, предупреждая компанию, что ей может грозить судебный иск, если нелегальная добыча продолжится. Руанду в нем называют "главным действующим лицом в незаконной эксплуатации полезных ископаемых в ДРК". В Кигали назвали обвинения ДРК в адрес Apple безосновательными.

Как заявил AFP один из нанятых ДРК адвокатов Уильям Бурдон, представитель компании ответил на уведомление, выразив презрение, цинизм и высокомерие. По данным агентства, юристы направились с рабочей поездкой в Киншасу, где встретились с президентом Феликсом Чисекеди.