СМИ: Дональд Трамп сегодня назовет имя нового госсекретаря США

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Массачусетс и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни восторженно отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе после состоявшегося обеда с ним в здании Trump Tower Нью-Йорке.

Как сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg, Д.Трамп продолжает встречаться с возможными кандидатами на пост госсекретаря США. Это уже вторая встреча нового президента США с М.Ромни, который ранее критиковал политику Д.Трампа.

Однако, после второй встречи экс-кандидат в президенты в США восторженно отозвался о Д.Трампе и добавил, что после нынешней в ходе обеда встречи у него "укрепилась надежда на то, что избранный президент именно тот человек, который может повести нас к лучшему будущему".

Ожидается, что свое окончательное решение по поводу кандидатуры на пост госсекретаря США Д.Трамп выскажет сегодня.

Помимо Митта Ромни на пост госсекретаря CША рассматриваются кандидатуры бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, главы сенатского комитета по международным отношениям Боба Коркера и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.