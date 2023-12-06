Доходы России от экспорта нефти выросли по сравнению с досанкционным периодом

Ежемесячные доходы России от экспорта нефти, несмотря на санкции, превысили показатели до начала войны в Украине.

Ежемесячные доходы России от экспорта нефти, несмотря на санкции, превысили показатели до начала войны в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в статье Bloomberg.

По данным агентства, чистые доходы России от нефти в размере $11,3 млрд в октябре составили 31% от общих чистых доходов бюджета страны за месяц, что, по данным агентства, стало самым высоким показателем с мая 2022 года. Кроме того, агентство указывает, что ежемесячный доход России от экспорта нефти сейчас даже больше, чем до начала войны в Украине, что еще раз подчеркивает провал санкций.

Отмечается, что после введения санкций экспорт российской нефти перешел к небольшим организациям, которые труднее отследить, благодаря чему РФ удалось сохранить контроль над экспортом и ценами. Кроме того, Россия стала наращивать поставки в Китай и Индию.

"План санкций был задуман как способ ограничить нефтяные доходы России, не вызывая при этом скачка мировых цен на энергоносители. Побочным эффектом стала такая перестройка финансовой архитектуры нефтяной и морской торговли, которую, по мнению некоторых экспертов, будет трудно повернуть вспять в конце конфликта или после возможной отмены существующего режима санкций", - подчеркивает агентство.