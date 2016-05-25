​СМИ: Договоренность об обмене Савченко достигнута в ходе переговоров "нормандской четверки"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Окончательная договоренность об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на россиян Ерофеева и Александрова была достигнута в ходе вчерашних ночных телефонных переговоров в "нормандском формате", передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

В беседе принимали участие лидеры Германии, Франции, России и Украины.

О состоявшемся обмене стало известно сегодня. Самолет с Надеждой Савченко вылетел из Ростова-на-Дону в Киев, а самолет с россиянами - из Киева в Москву.