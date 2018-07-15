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    СМИ: договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинцами достигнута в Газе

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками достигнута в Газе при посредничестве Египта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки "Аль-Джихад аль-ислами" ("Исламский джихад"), действующей в блокированном палестинском анклаве.

    "Договоренность о прекращении огня в Газе между [палестинскими] фракциями и Израилем достигнута при египетском посредничестве", - отмечается в заявлении.

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