СМИ: договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинцами достигнута в Газе

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками достигнута в Газе при посредничестве Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки "Аль-Джихад аль-ислами" ("Исламский джихад"), действующей в блокированном палестинском анклаве.

"Договоренность о прекращении огня в Газе между [палестинскими] фракциями и Израилем достигнута при египетском посредничестве", - отмечается в заявлении.