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    СМИ: дочь Уитни Хьюстон вышла из комы

    Об этом журналистам журналистам сообщил ее отец - певец Бобби Браун

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Дочь знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон - Кристина Браун - вышла из комы. Об этом в сообщил журналистам ее отец - певец Бобби Браун.

    "Бобби проснулась", - приводит в воскресенье его слова электронная версия американской газеты Daily News.

    Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что он не пояснил, пришла ли его дочь в полной мере в сознание. "Она наблюдает за мной", - сказал Браун. Другие родственники девушки пока не подтверждают эту информацию.

    31 января Кристина Браун была обнаружена без сознания в ванной своего дома в пригороде Атланты. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы.

    В конце марта стало известно, что ее перевели в реабилитационный центр.

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