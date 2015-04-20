СМИ: дочь Уитни Хьюстон вышла из комы

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Дочь знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон - Кристина Браун - вышла из комы. Об этом в сообщил журналистам ее отец - певец Бобби Браун.

"Бобби проснулась", - приводит в воскресенье его слова электронная версия американской газеты Daily News.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что он не пояснил, пришла ли его дочь в полной мере в сознание. "Она наблюдает за мной", - сказал Браун. Другие родственники девушки пока не подтверждают эту информацию.

31 января Кристина Браун была обнаружена без сознания в ванной своего дома в пригороде Атланты. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы.

В конце марта стало известно, что ее перевели в реабилитационный центр.