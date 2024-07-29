СМИ: Дочь Ким Чен Ына готовится стать его преемницей

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына - Чжу Э готовится сменить отца во главе республики.

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына - Чжу Э готовится сменить отца во главе республики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Согласно докладу национальной разведслужбы Южной Кореи, власти КНДР "намекают, что на Чжу Э будет вероятной преемницей" отца, и "корректируют частоту ее контактов с внешним миром", а также ее непубличную деятельность.

В прошлом в более 60% случаев Чжу Э сопровождала отца на военные мероприятия и "лишь частично участвовала в экономической деятельности". При этом разведка не исключает, что преемник лидера КНДР может измениться.

Власти Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын весит 140 кг и страдает сильным ожирением, а его индекс массы тела составляет около 40, что значительно превышает стандарт (25), из-за чего он попадает в группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"У него начали проявляться симптомы высокого кровяного давления и диабета, когда ему было около 30 лет, и если его нынешнее состояние здоровья не улучшится, у него может развиться сердечно-сосудистое заболевание. Могут возникнуть ситуации, которые трудно лечить только существующими лекарствами", - говорится в докладе.