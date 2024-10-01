СМИ: До ухода с поста президента США Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как он покинет должность в январе 2025 года.

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как он покинет должность в январе 2025 года.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источник, информированный о переговорах Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедших в Вашингтоне в сентябре.

Последней поездкой Байдена в Европу в качестве президента США может быть встреча лидеров стран контактной группы по Украине, которая запланирована на 12 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года подал заявку на вступление страны в НАТО. В ходе недавнего визита в Вашингтон он представил властям США свой план победы, который включает несколько пунктов, в том числе прием Украины в НАТО или предоставление ей гарантий безопасности, как у членов альянса.