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СМИ: До ухода с поста президента США Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО

СМИ: До ухода с поста президента США Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как он покинет должность в январе 2025 года.
Другие страны
1 октября 2024 г. 12:26
СМИ: До ухода с поста президента США Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до того, как он покинет должность в январе 2025 года.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источник, информированный о переговорах Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедших в Вашингтоне в сентябре.

Последней поездкой Байдена в Европу в качестве президента США может быть встреча лидеров стран контактной группы по Украине, которая запланирована на 12 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года подал заявку на вступление страны в НАТО. В ходе недавнего визита в Вашингтон он представил властям США свой план победы, который включает несколько пунктов, в том числе прием Украины в НАТО или предоставление ей гарантий безопасности, как у членов альянса.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden bu ilin sonuna kimi Ukraynanın NATO-ya müraciətini təşviq edə bilər

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