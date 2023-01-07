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СМИ: До начала войны в Украине Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей

СМИ: До начала войны в Украине Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей Российский бизнесмен Роман Абрамович перевел значительную часть состояния в трастовые фонды своих детей незадолго до начала войны в Украине.
Другие страны
7 января 2023 г. 01:16
СМИ: До начала войны в Украине Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей

Российский бизнесмен Роман Абрамович перевел значительную часть состояния в трастовые фонды своих детей незадолго до начала войны в Украине.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Издание получило информацию из предоставленных ей анонимным источником данных киприотской компании MeritServus, занимающейся регистрацией офшорных компаний и трастовых фондов.

В публикации говорится, что в общей сложности предприниматель мог переписать на семерых своих детей активов на сумму минимум $4 млрд. В число таких активов входят недвижимость, вертолеты, яхты и личные самолеты. Также, по данным источника, реорганизация десяти трастовых фондов, связанных с Абрамовичем, началась за три недели до начала войны в Украине — в то время, когда западные страны предупредили о введении санкций в отношении российского бизнеса в случае начала конфликта.

Предприниматель еще в марте попал под санкции со стороны Евросоюза и Великобритании, которые в настоящее время пытается оспорить, но в США против него ограничения не вводились.

Сам предприниматель и его дети не стали отвечать на запрос комментария от The Guardian.

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