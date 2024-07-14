СМИ: До двух человек могли погибнуть во время стрельбы на митинге Трампа

В результате вооруженного инцидента, в котором получил ранения экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, вероятно могли погибнуть до двух человек.
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"Окружной прокурор Батлера заявил, что в результате инцидента могли погибнуть два человека", - отмечает СМИ.
Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".