СМИ: До двух человек могли погибнуть во время стрельбы на митинге Трампа

СМИ: До двух человек могли погибнуть во время стрельбы на митинге Трампа

В результате вооруженного инцидента, в котором получил ранения экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, вероятно могли погибнуть до двух человек.

https://static.report.az/photo/2ab9ed63-8c2c-334d-9e7e-633659bf10db.jpg https://static.report.az/photo/2ab9ed63-8c2c-334d-9e7e-633659bf10db.jpg

В результате вооруженного инцидента, в котором получил ранения экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, вероятно могли погибнуть до двух человек. Как передает Report , об этом сообщает телеканал WTAE. "Окружной прокурор Батлера заявил, что в результате инцидента могли погибнуть два человека", - отмечает СМИ. Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений". Подпишитесь на наш Telegram канал