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СМИ: До двух человек могли погибнуть во время стрельбы на митинге Трампа

СМИ: До двух человек могли погибнуть во время стрельбы на митинге Трампа В результате вооруженного инцидента, в котором получил ранения экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, вероятно могли погибнуть до двух человек.
Другие страны
14 июля 2024 г. 03:27
СМИ: До двух человек могли погибнуть во время стрельбы на митинге Трампа

В результате вооруженного инцидента, в котором получил ранения экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, вероятно могли погибнуть до двух человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WTAE.

"Окружной прокурор Батлера заявил, что в результате инцидента могли погибнуть два человека", - отмечает СМИ.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Trampın yaralandığı silahlı insidentdə 2 nəfərin öldüyü güman edilir

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