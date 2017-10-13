СМИ: Для возвращения нефтяных скважин в Киркуке Иракская армия и "Хашди Шаби" разместили в регионе силы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия и вооруженная группировка "Хашди Шаби" разместили в регион силы для возвращения аэропорта и нефтяных скважин в Киркуке под контроль центральной власти.
Как сообщает Report со ссылкой на TGRT, информацию распространило France Press.
Отмечается, что заместитель главы правительства местной автономии на севере Ирака Косрет Расул подчеркнул о размещении в Киркуке десятков тысяч "пешмерге" (так называется вооруженная группа местного правительства на севере Ирака) против подобной операции.
Отметим, что данный регион, а также нефтяные скважины и аэропорт контролируются правительством на севере Ирака.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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