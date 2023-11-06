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СМИ: Директор ЦРУ прибыл в Израиль

СМИ: Директор ЦРУ прибыл в Израиль Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 01:23
СМИ: Директор ЦРУ прибыл в Израиль

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, он встретится с руководством и представителями разведывательного сообщества страны.

Одной из целей визита является упрочение американских обязательств по сотрудничеству в разведывательной сфере с партнерами в регионе. Директор ЦРУ также посетит Иорданию и еще несколько стран.

Как отмечает газета, у Бернса, который в прошлом занимал должность посла США в Аммане, хорошие отношения с королем Иордании Абдаллой II.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков.

В ответ Израиль начал наземные операции в секторе, которые продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке NYT: MKİ-nin direktoru İsraildə səfərdədir

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