СМИ: Директор ЦРУ поедет в Катар на переговоры по Газе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс направится на следующей неделе в Доху для переговоров по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс направится на следующей неделе в Доху для переговоров по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники.

По их информации, он проведет встречу с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, директором израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и главой разведслужбы Египта Аббасом Камелем, чтобы попытаться прийти к соглашению.

Издание отмечает, что израильские и американские чиновники более оптимистичны, чем раньше, в отношении возможного достижения договоренностей с палестинским радикальным движением ХАМАС. По словам источников, ключевое разногласие сейчас связано с тем, что ХАМАС хочет получить гарантии от США, Египта и Катара, что переговоры по второму этапу сделки могут продолжаться без ограничений по времени, пока реализуется ее первый этап. Израильские и американские чиновники подчеркнули, что этот вопрос может и должен быть решен.