СМИ: Дэвид Кэмерон отказался от идеи бомбардировок позиций ИГ в Сирии

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не будет выносить на голосование в парламенте законопроект о бомбардировках позиций группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Об этом со ссылкой на правительственные источники сегодня сообщила газета Times.

По ее данным, премьер вынужден был отказаться от этой инициативы после того, как не смог убедить необходимое число депутатов от оппозиционной Лейбористской партии поддержать начало операции Королевских ВВС в Сирии.

Британский парламент в сентябре 2014 года санкционировал лишь бомбардировки позиций ИГ в Ираке. Принятый депутатами документ не предусматривает удары по боевикам этой группировки на территории Сирии, а также ввод в зону конфликта сухопутных войск Соединенного Королевства.