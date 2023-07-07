Deutsche Bank и его дочка пострадали от утечки персональных данных

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank и его дочерняя фирма Postbank пострадали от утечки данных.

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank и его дочерняя фирма Postbank пострадали от утечки данных.

Как передает Report , об этом сообщила немецкая газета Bonner General-Anzeiger.

По информации издания, были украдены имена, фамилии и номера банковских счетов клиентов. Однако к самим счетам злоумышленники не смогли получить доступ, утверждает Bonner General-Anzeiger. Причиной утечки стали проблемы с безопасностью у внешнего поставщика услуг, ответственного за смену счетов. К настоящему моменту последствия инцидента устранены, утверждает газета.

В результате утечки пострадали данные клиентов, воспользовавшихся функцией переключения счетов в 2016, 2017, 2018 и 2020 годах. Представитель банка подтвердил газете факт утечки. Пострадавшие, по его словам, были оповещены. Потенциально утечка могла коснуться около 100 компаний более чем в 40 странах, уточнил представитель банка.