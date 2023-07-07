О нас

Deutsche Bank и его дочка пострадали от утечки персональных данных

Deutsche Bank и его дочка пострадали от утечки персональных данных Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank и его дочерняя фирма Postbank пострадали от утечки данных.
Другие страны
7 июля 2023 г. 19:22
Deutsche Bank и его дочка пострадали от утечки персональных данных

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank и его дочерняя фирма Postbank пострадали от утечки данных.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Bonner General-Anzeiger.

По информации издания, были украдены имена, фамилии и номера банковских счетов клиентов. Однако к самим счетам злоумышленники не смогли получить доступ, утверждает Bonner General-Anzeiger. Причиной утечки стали проблемы с безопасностью у внешнего поставщика услуг, ответственного за смену счетов. К настоящему моменту последствия инцидента устранены, утверждает газета.

В результате утечки пострадали данные клиентов, воспользовавшихся функцией переключения счетов в 2016, 2017, 2018 и 2020 годах. Представитель банка подтвердил газете факт утечки. Пострадавшие, по его словам, были оповещены. Потенциально утечка могла коснуться около 100 компаний более чем в 40 странах, уточнил представитель банка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Посол Турции заявил о работе Анкары с Москвой и Киевом для продления зерновой сделки
Посол Турции заявил о работе Анкары с Москвой и Киевом для продления зерновой сделки
7 июля 2023 г. 19:24
Из-за наводнений и оползней в Пакистане погибли не менее 50 человек
Из-за наводнений и оползней в Пакистане погибли не менее 50 человек
7 июля 2023 г. 19:14
В Индии в рамках расследования крупной железнодорожной аварии задержали трех человек
В Индии в рамках расследования крупной железнодорожной аварии задержали трех человек
7 июля 2023 г. 18:59
В Бразилии частично разрушилось жилое здание
В Бразилии частично разрушилось жилое здание
7 июля 2023 г. 18:49
Четыре этажа Минэнерго Великобритании закрыли из-за насекомых
Четыре этажа Минэнерго Великобритании закрыли из-за насекомых
7 июля 2023 г. 17:39
На востоке Ливана два человека погибли при стрельбе у мечети
На востоке Ливана два человека погибли при стрельбе у мечети
7 июля 2023 г. 17:27
В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции
В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции
7 июля 2023 г. 16:33
Столтенберг: НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 млн евро
Столтенберг: НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 млн евро
7 июля 2023 г. 16:24
Министры G7 договорились создать группу помощи Украине в борьбе с коррупцией
Министры G7 договорились создать группу помощи Украине в борьбе с коррупцией
7 июля 2023 г. 15:50
Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн
Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн
7 июля 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi