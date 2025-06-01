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СМИ: Десятки палестинцев погибли при обстреле по пути в пункт раздачи гумпомощи в Рафахе

СМИ: Десятки палестинцев погибли при обстреле по пути в пункт раздачи гумпомощи в Рафахе В результате израильских обстрелов в километре от пункта раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа погибли 25 палестинцев, 175 получили ранения.
Другие страны
1 июня 2025 г. 14:01
СМИ: Десятки палестинцев погибли при обстреле по пути в пункт раздачи гумпомощи в Рафахе

В результате израильских обстрелов в километре от пункта раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа погиб 31 палестинец, еще 170 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей сферы здравоохранения и многочисленных свидетелей

Согласно информации, израильские силы утром 1 июня открыли прямой огонь с бронетехники по сотням людей, направлявшихся за продовольствием в район аль-Маваси на западе Рафаха.

В свою очередь палестинское агентство WAFA сообщает о 30 погибших и более 115 раненых.

Из-за продолжающихся с октября 2023 года действий Израиля в секторе Газа, по данным агентства, погиб по меньшей мере 54 381 человек, а более 124 381 получили ранения.

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