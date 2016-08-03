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    Десять пассажиров загоревшегося в аэропорту Дубая самолета госпитализированы

    Пострадавшие получили травмы или отравились дымом

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Медики доставили в больницу десять пассажиров самолета авиакомпании Emirates, загоревшегося после посадки в аэропорту Дубая, передает Report со ссылкой на Gulf News.

    Пострадавшие получили травмы или отравились дымом.

    "Люди надышались дымом. Те, кто покидали самолет первыми, могли этого избежать. Но те, кто выходили позже, вдыхали дым", - заявил супруг одной из пассажирок.

    По словам родственника другого пассажира, среди отравившихся могли быть дети.

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