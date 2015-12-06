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    СМИ: Десять человек пострадали во время атаки на храм в Бангладеш

    Инцидент произошел у храма Кантаджи в Динаджпуре во время религиозного фестиваля

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Десять человек пострадали во время атаки на индуистский храм в Бангладеш, сообщает Report со ссылкой на Dhaka Tribune.

    Инцидент произошел у храма Кантаджи в Динаджпуре во время религиозного фестиваля.

    "Неизвестные злоумышленники метнули три самодельные бомбы одну за другой в сцену, пострадали по меньшей мере десять человек", — рассказал суперинтендант полиции района Динаджпур Рухул Амин.

    Все пострадавшие были направлены в больницу, позже четверо из них были выписаны.

    Трое подозреваемых в совершении нападения арестованы, сообщили в полиции.

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