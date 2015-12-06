СМИ: Десять человек пострадали во время атаки на храм в Бангладеш

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Десять человек пострадали во время атаки на индуистский храм в Бангладеш, сообщает Report со ссылкой на Dhaka Tribune.

Инцидент произошел у храма Кантаджи в Динаджпуре во время религиозного фестиваля.

"Неизвестные злоумышленники метнули три самодельные бомбы одну за другой в сцену, пострадали по меньшей мере десять человек", — рассказал суперинтендант полиции района Динаджпур Рухул Амин.

Все пострадавшие были направлены в больницу, позже четверо из них были выписаны.

Трое подозреваемых в совершении нападения арестованы, сообщили в полиции.