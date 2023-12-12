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СМИ: Депутаты Сейма проголосовали за выдвижение Туска на пост премьера Польши

СМИ: Депутаты Сейма проголосовали за выдвижение Туска на пост премьера Польши Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за выдвижение кандидатуры Дональда Туска на пост премьера.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 00:15
СМИ: Депутаты Сейма проголосовали за выдвижение Туска на пост премьера Польши

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за выдвижение кандидатуры Дональда Туска на пост премьера.

Как передает Report, об этом сообщает польская газета Gazeta Wyborcza.

По ее информации, соответствующее решение поддержали 248 депутатов, против выступил 201.

"Я хочу поблагодарить польских женщин и мужчин. Спасибо, Польша, это действительно чудесный день. Не для меня, а для всех тех, кто на протяжении многих лет глубоко верил, что все станет еще лучше и что мы прогоним тьму и зло. Это произошло благодаря вам", - приводит газета слова Туска.

Издание отмечает, что во время выступления глава бывшей правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский прорвался к трибуне и назвал Туска "немецким агентом".

Теперь, согласно польской конституции, президент Польши Анджей Дуда должен привести Туска к присяге. Сам же Туск должен предложить свой состав правительства, который президент немедленно приведет к присяге. Впоследствии у этого кабмина будет две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма.

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