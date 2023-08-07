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СМИ: Депутаты от правящей партии ФРГ призывают предоставить Украине ракеты Taurus

СМИ: Депутаты от правящей партии ФРГ призывают предоставить Украине ракеты Taurus Несколько влиятельных политиков из входящей в правящую коалицию партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Другие страны
7 августа 2023 г. 07:05
СМИ: Депутаты от правящей партии ФРГ призывают предоставить Украине ракеты Taurus

Несколько влиятельных политиков из входящей в правящую коалицию партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как передает Report, об этом пишет DW.

"Контрнаступление буксует, у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Поэтому остается только управляемое оружие - например, крылатые ракеты "Taurus", с помощью которых украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию", - заявил депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц в интервью Der Spiegel.

Он также подчеркнул: "Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся поставлять важное оборудование, которое в итоге вероятно все равно будет поставлено".

В то же время спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в Бундестаге Нильс Шмид в интервью Tagesspiegel заявил: "Я не исключаю, что мы в союзе с американцами поставим другие дополнительные системы - например, Taurus. Однако до этого необходимо добиться, чтобы украинцы сами смогли их программировать, и этим не занимались солдаты Бундесвера".

Издание напоминает, что министр иностранных дел ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что "не исключает поставок Taurus в будущем, однако время принимать это решение еще не пришло".

Дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км. производятся в Германии с 2005 года, на вооружении Бундесвера их 600 штук.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada deputatlar hökuməti Ukraynaya "Taurus" raketləri verməyə çağırıb

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