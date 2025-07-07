СМИ: Депутат парламента Франции Оливье Марлекс покончил с собой

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии "Республиканцы" Оливье Марлекс совершил самоубийство в своем избирательном округе - коммуне Анэт (департамент Эр и Луар в центральной части Франции).
Как передает
Согласно информации, 54-летний депутат был обнаружен в своем доме патрулем жандармерии вечером в понедельник. Патруль вызвал мэр коммуны. Начато расследование.
До избрания в парламент Марлекс был советником Николя Саркози в период его президентства (2007-2012).