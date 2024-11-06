СМИ: Демократы винят Байдена в поражении Харрис на выборах

Демократы обвиняют в поражении на президентских выборах своего кандидата Камалы Харрис действующего главу вашингтонской администрации Джо Байдена.

Демократы обвиняют в поражении на президентских выборах своего кандидата Камалы Харрис действующего главу вашингтонской администрации Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, недовольство, в основном, вызвано тем, что партия "лгала своим сторонникам об умственном состоянии Байдена" вплоть до его провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, после которых демократ принял решение отказаться от участия в выборах в июле.

Таким образом, выдвинутая вместо него кандидатом от демократов Харрис вступила в президентскую гонку всего за три месяца до дня голосования.

"Партия лгала американскому народу о когнитивном здоровье и профпригодности президента, а затем не провела праймериз, чтобы заменить его", - заявил агентству американский финансист и донор демократов Билл Экман.

Он считает, что Демократической партии США необходима полная перезагрузка.