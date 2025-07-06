СМИ: Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

Делегация Израиля прибыла в Доху для проведения непрямых переговоров с палестинским движением ХАМАС с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников.

Делегация Израиля прибыла в Доху для проведения непрямых переговоров с палестинским движением ХАМАС с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Araby .

В воскресенье израильский портал Ynet проинформировал, что власти еврейского государства решили направить переговорную делегацию в Доху для консультаций по Газе. Как ожидается, очередной раунд непрямых переговоров представителей Израиля и ХАМАС состоится 6 июля.