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СМИ: Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

СМИ: Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе Делегация Израиля прибыла в Доху для проведения непрямых переговоров с палестинским движением ХАМАС с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников.
Другие страны
6 июля 2025 г. 19:06
СМИ: Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

Делегация Израиля прибыла в Доху для проведения непрямых переговоров с палестинским движением ХАМАС с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Araby.

В воскресенье израильский портал Ynet проинформировал, что власти еврейского государства решили направить переговорную делегацию в Доху для консультаций по Газе. Как ожидается, очередной раунд непрямых переговоров представителей Израиля и ХАМАС состоится 6 июля.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrailin nümayəndə heyəti Qəzza ilə bağlı danışıqlar üçün Qətərə gəlib

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