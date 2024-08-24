СМИ: Делегация ХАМАС не будет участвовать в процессе переговоров в Каире

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС направится в субботу в Каир, но не будет участвовать в переговорах между Израилем и посредниками о прекращении огня в секторе Газа.

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС направится в субботу в Каир, но не будет участвовать в переговорах между Израилем и посредниками о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно информации, делегация ХАМАС встретится в Каире с представителями египетской разведки, которые проинформируют членов палестинского движения о результатах переговоров, а также будет настаивать на полном выводе израильских сил из всего сектора Газа, включая Филадельфийский коридор.