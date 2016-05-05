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    Давка на религиозном фестивале в Индии унесла жизни 7 человек

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи со случившимся

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще около 70 получили ранения в результате давки на религиозном фестивале в Индии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг сайт CatchNews.

    Инцидент произошел в городе Удджайн, где каждые 12 лет проходит кумбх мела - религиозный фестиваль, в котором принимают участие порядка 70 миллионов человек и который длится около месяца.

    Давка началась в тот момент, когда из-за порывов ветра и дождя упал один из шатров, под которым собрались участники фестиваля. Раненые были госпитализированы.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи со случившимся.

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