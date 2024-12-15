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СМИ: Данные Палестины о жертвах среди населения Газы значительно завышены

СМИ: Данные Палестины о жертвах среди населения Газы значительно завышены Широко цитируемые данные Минздрава Газы о более чем 44 тыс. смертей среди гражданского населения анклава с начала военного ответа Израиля на атаку радикального палестинского движения ХАМАС, значительно завышены и вводят в заблуждение.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 10:06
СМИ: Данные Палестины о жертвах среди населения Газы значительно завышены

Широко цитируемые данные Минздрава Газы о более чем 44 тыс. смертей среди гражданского населения анклава с начала военного ответа Израиля на атаку радикального палестинского движения ХАМАС, значительно завышены и вводят в заблуждение.

Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на независимую исследовательскую группу Fifty Research Group (FRG) и британское общественное объединение Общество Генри Джексона (HJS), основанное при Кембриджском университете в 2005 году.

Исследования этих организаций выявили систематическое манипулирование цифрами, способствующее искажению нарратива о конфликтах, утверждает издание.

"Министерство здравоохранения, действующее под руководством ХАМАС, систематически завышает число погибших, не проводя различия между гибелью гражданских лиц и комбатантов, завышая данные о погибших среди женщин и детей, и даже включая лиц, погибших до начала конфликта", - говорится в документе.

В свою очередь FRG в своем исследовании "Неправильная маркировка на поле боя" о том, как СМИ при освещении событий в Газе искажают потери комбатантов, представляя их жертвами среди гражданского населения, проанализировала 1 378 статей из крупных мировых СМИ, включая BBC, CNN и The New York Times.

В результате было установлено, что 98% полагались на данные о потерях, предоставленные Минздравом Газы, в то время как только 5% ссылались на данные израильских или американских разведывательных источников.

Полученные данные опровергают утверждения о том, что большинство жертв в Газе являются мирными жителями. По данным израильской и американской разведки, подтвержденным FRG, почти 17 тыс. из зарегистрированных смертей являются боевиками ХАМАС.

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