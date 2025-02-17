СМИ: ЦРУ при Трампе будет вести агрессивную борьбу с наркокартелями в Мексике

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф намерен перенаправить ресурсы службы на борьбу с наркокартелями в Мексике.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф намерен перенаправить ресурсы службы на борьбу с наркокартелями в Мексике.

Как передает Report, об этом пишет газета WP со ссылкой на источники.

"Борьба с наркокартелями в Мексике и регионе - приоритетная задача для ЦРУ в рамках кампании администрации [президента США Дональда] Трампа по устранению серьезной угрозы, исходящей от незаконного оборота наркотиков. Директор Рэтклифф полон решимости использовать уникальный опыт ЦРУ для решения этой сложной задачи", - сказал представитель ЦРУ.

Источники издания также отмечают, что ЦРУ планирует делиться информацией с коллегами из стран Латинской Америки и проводить обучение подразделений, ответственных за борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Экс-сотрудники Пентагона и разведки предупреждают, что такие меры вызовут "яростную ответную реакцию" Мехико и нанесут ущерб американо-мексиканским отношениям, включая сотрудничество в борьбе с наркотиками.

Напомним, что 20 января Трамп подписал указ, позволяющий внести наркокартели в список иностранных террористических организаций. Как сообщили газете The New York Times американские чиновники, Госдеп США намерен включить в этот список по меньшей мере восемь преступных группировок Латинской Америки, связанных с контрабандой наркотиков.