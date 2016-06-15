​СМИ: ЦРУ опубликовало пятьдесят документов о задержаниях и методах допроса

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ ЦРУ в соответствии с Законом о свободе информации опубликовало во вторник рассекреченные версии 50 документов о задержании и методах допроса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания Politico, большая часть документов подверглась серьезной редакции. Кроме того, в бумагах не указываются имена и должности сотрудников.

В одном из опубликованных документов говорится о том, что сотрудникам ведомства не следует сообщать в письменном виде о своей обеспокоенности по поводу возможной незаконности методов допроса.

В записке от 22 января 2003 года один из сотрудников ЦРУ сообщает о том, что он больше не хочет быть каким-либо образом связанным с программой проведения допросов и планирует в скором времени подать в отставку. Также, практически каждая страница документа, содержащего мнение медицинского работника ЦРУ о программе допроса, опубликована с пометкой "недоступна".

Среди документов также опубликован доклад о внутреннем расследовании гибели заключенного Гуля Рахмана, который умер в ноябре 2001 года в секретной тюрьме ЦРУ на севере Кабула в Афганистане. В отчете говорится, что он умер после того, как был прикован к холодной бетонной стене в одной футболке в минусовую температуру.

Комитет по разведке сената конгресса США опубликовал в декабре 2014 года более 500 страниц из доклада, который насчитывает 6 тысяч страниц. В нем сообщается о ряде злоупотреблений в ЦРУ во времена президента Джорджа Буша-младшего (2001-2009), включая пытки и дезинформацию властей и общества. Целиком доклад не опубликован.