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Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану запланирован на сентябрь

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану запланирован на сентябрь Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный кризисной ситуации в Афганистане, где власть захватило радикальное движение "Талибан", должен состояться в сентябре этого года.
Другие страны
24 августа 2021 г. 12:35
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану запланирован на сентябрь

Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный кризисной ситуации в Афганистане должен состояться в сентябре этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет итальянская газета Il Giornale.

Как отмечает издание, встреча состоится на первой или третьей неделе месяца, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, проведение которой также запланировано в сентябре в Нью-Йорке. Пока еще не решено, пройдет ли саммит G20 очно в Риме или в режиме видеоконференции, указывает Il Giornale.

Италия сейчас председательствует в Группе двадцати.

О подготовке саммита, посвященного Афганистану, 19 августа сообщал министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

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