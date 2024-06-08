О нас

СМИ: Один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе

СМИ: Один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе Один из членов космической миссии "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в результате авиакатастрофы.
Другие страны
8 июня 2024 г. 05:08
СМИ: Один из членов экипажа Аполлон-8 разбился в авиакатастрофе

Один из членов экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе.

Как передает Report, об этом сообщил портал Fox13.

"Множество публикаций в соцсетях, а также сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс", - говорится в сообщении.

Андерсу было 90 лет, судя по кадрам, распространенным СМИ и в соцсетях, принадлежащий ему самолет мог делать "мертвую петлю" над водой и упал в результате крутого пикирования. Происшествие случилось в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы.

Офис местного шерифа сообщил, что самолет был старой модели, он упал в воду и утонул, информирует телеканал. По данным СМИ, речь идет о винтажном самолете ВВС.

Отметим, что Андерс был членом экипажа "Аполлона-8" и впервые в истории облетел Луну, сделав известную фотографию восходящей над спутником Земли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Николас Мадуро: Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики
Николас Мадуро: Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики
8 июня 2024 г. 06:27
Орбан: Генсек НАТО обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях альянса
Орбан: Генсек НАТО обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях альянса
8 июня 2024 г. 06:03
Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Украине Stryker
Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Украине Stryker
8 июня 2024 г. 05:37
Spiegel: ФРГ предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч
Spiegel: ФРГ предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч
8 июня 2024 г. 04:19
ERR: Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран
ERR: Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран
8 июня 2024 г. 03:50
США заявили о возобновлении в ближайшее время поставки помощи через временный пирс в Газе
США заявили о возобновлении в ближайшее время поставки помощи через временный пирс в Газе
8 июня 2024 г. 03:21
Байден озвучил число американских солдат в Европе
Байден озвучил число американских солдат в Европе
8 июня 2024 г. 02:49
США намерены продлить срок эксплуатации атомных подлодок класса Ohio
США намерены продлить срок эксплуатации атомных подлодок класса Ohio
8 июня 2024 г. 01:50
В ООН заявили, что план помощи Судану срочно нуждается в финансировании
В ООН заявили, что план помощи Судану срочно нуждается в финансировании
8 июня 2024 г. 01:28
В CENTCOM сообщили об уничтожении пяти беспилотников и двух ракет хуситов
В CENTCOM сообщили об уничтожении пяти беспилотников и двух ракет хуситов
8 июня 2024 г. 01:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi