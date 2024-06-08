СМИ: Один из членов экипажа "Аполлон-8" разбился в авиакатастрофе

Один из членов космической миссии "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в результате авиакатастрофы.

Один из членов экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе.

Как передает Report, об этом сообщил портал Fox13 .

"Множество публикаций в соцсетях, а также сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс", - говорится в сообщении.

Андерсу было 90 лет, судя по кадрам, распространенным СМИ и в соцсетях, принадлежащий ему самолет мог делать "мертвую петлю" над водой и упал в результате крутого пикирования. Происшествие случилось в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы.

Офис местного шерифа сообщил, что самолет был старой модели, он упал в воду и утонул, информирует телеканал. По данным СМИ, речь идет о винтажном самолете ВВС.

Отметим, что Андерс был членом экипажа "Аполлона-8" и впервые в истории облетел Луну, сделав известную фотографию восходящей над спутником Земли.