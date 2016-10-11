СМИ: число жертв урагана "Мэттью" в США возросло до 27 человек

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мэттью" на территории США увеличилось до 27 человека.

Как передает Report об этом сообщил во вторник телеканал NBC.

По его данным, как минимум 11 человек погибли в штате Северная Каролина. Остальные случаи смертей зафиксированы в Джорджии, Флориде и Южной Каролине.

Около 1 млн человек продолжают оставаться без электроэнергии. В Джорджии около 124 тыс. потребителей остались без света и тепла.

Губернатор Южной Каролины Никки Хейли обратилась к президенту США Бараку Обаме с запросом объявить территорию 13 округов этого штата зоной стихийного бедствия.

К настоящему моменту "Мэттью", ослабевший до уровня циклона, покинул атлантическое побережье юго-восточных штатов США. По данным ООН, в результате стихийного бедствия погибли сотни людей, а число нуждающихся в помощи составляет не менее 1,4 млн. "Некоторые города и деревни были практически стерты с лица земли. Посевы и запасы продовольствия уничтожены. Здания по меньшей мере 300 школ получили повреждения", - сказал Пан Ги Мун.