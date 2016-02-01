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    СМИ: Число жертв теракта в Кабуле возросло до 20

    Смертник подорвал себя у входа в полицейский участок

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до 20, еще 29 человек получили ранения. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство внутренних дел страны. 

    По имеющейся информации, смертник стоял в очереди для проверки перед входом в полицейский участок. Приблизившись к дверям, он в толпе привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. Информация об ответственных за нападение пока не поступала.

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