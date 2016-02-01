СМИ: Число жертв теракта в Кабуле возросло до 20

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до 20, еще 29 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

По имеющейся информации, смертник стоял в очереди для проверки перед входом в полицейский участок. Приблизившись к дверям, он в толпе привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. Информация об ответственных за нападение пока не поступала.