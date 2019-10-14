СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 37

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы Японии, возросло до 37, 13 человек числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали. Об этом сообщил в понедельник телеканал Ти-би-эс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.