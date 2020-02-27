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СМИ: число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Испании достигло 21

СМИ: число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Испании

По меньшей мере 21 случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Испании, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

Как сообщила в четверг газета El Pais, появились сведения о трех новых инфицированных в автономном сообществе Валенсия, где ранее были зафиксированы двое заболевших.

Кроме того, по данным газеты El Mundo, первый заболевший был обнаружен в регионе Кастилия-и-Леон. До этого в Испании было известно о 17 случаях, из них два человека уже поправились.

Также пять инфицированных были обнаружены на Канарских островах. Там, в частности, заболевание нашли у итальянца и его супруги, которые в течение недели проживали в отеле на Тенерифе. 

В гостинице находились свыше 700 постояльцев, в том числе россияне, и 200 сотрудников.

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