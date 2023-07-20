СМИ: Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48

Количество жителей, раненных в результате взрыва в центре одного из крупнейших городов ЮАР, Йоханнесбурга, достигло 48, погиб один человек.

Количество раненных в результате взрыва в центре одного из крупнейших городов ЮАР, Йоханнесбурга достигло 48, погиб один человек.

Как передает Report , об этом сообщила местная радиостанция SABC.

От взрыва, который произошел во второй половине 19 июля на улице Bree Street, пострадали 48 человек, из них восемь находятся в больнице в тяжелом состоянии, отмечает радиостанция. Ранее власти объявили об одном погибшем и 41 раненом.

"Пока мы точно не можем сказать, что именно стало причиной взрыва, однако все указывает на то, что была утечка газа, - заявил в четверг на брифинге премьер провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи. - Ведется соответствующее расследование для установления причины произошедшего". Власти также пока не могут установить личность погибшего при взрыве.

Очевидцы передают, что перед происшествием ощущался сильный запах газа. Взрыв привел к обрушению секции проезжей части улицы. Под ней проходит магистральная труба городского газопровода. В свою очередь оператор газовых магистралей Йоханнесбурга компания Egoli Gas опубликовала в четверг заявление с утверждением, что к взрыву привела не утечка газа. Возможной причиной произошедшего она назвала плохое состояние дороги.

Решением властей пострадавший район закрыт для людей и машин, на улице ведутся аварийные работы. SABC передает, что жители центральной части Йоханнесбурга опасаются нового взрыва на газовых магистралях по причине их изношенности.