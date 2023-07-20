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СМИ: Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48

СМИ: Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48 Количество жителей, раненных в результате взрыва в центре одного из крупнейших городов ЮАР, Йоханнесбурга, достигло 48, погиб один человек.
Другие страны
20 июля 2023 г. 18:45
СМИ: Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48

Количество раненных в результате взрыва в центре одного из крупнейших городов ЮАР, Йоханнесбурга достигло 48, погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

От взрыва, который произошел во второй половине 19 июля на улице Bree Street, пострадали 48 человек, из них восемь находятся в больнице в тяжелом состоянии, отмечает радиостанция. Ранее власти объявили об одном погибшем и 41 раненом.

"Пока мы точно не можем сказать, что именно стало причиной взрыва, однако все указывает на то, что была утечка газа, - заявил в четверг на брифинге премьер провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи. - Ведется соответствующее расследование для установления причины произошедшего". Власти также пока не могут установить личность погибшего при взрыве.

Очевидцы передают, что перед происшествием ощущался сильный запах газа. Взрыв привел к обрушению секции проезжей части улицы. Под ней проходит магистральная труба городского газопровода. В свою очередь оператор газовых магистралей Йоханнесбурга компания Egoli Gas опубликовала в четверг заявление с утверждением, что к взрыву привела не утечка газа. Возможной причиной произошедшего она назвала плохое состояние дороги.

Решением властей пострадавший район закрыт для людей и машин, на улице ведутся аварийные работы. SABC передает, что жители центральной части Йоханнесбурга опасаются нового взрыва на газовых магистралях по причине их изношенности.

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