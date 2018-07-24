СМИ: Число погибших в лесном пожаре в Греции достигло 60 - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате пожаров в Греции превысило 60 человек, передает Report со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на данные, которые греческие официальные источники сообщили греческому телевидению.

***9:58

В Греции число погибших в результате сильных лесных пожаров возросло до 50 человек, сообщает Report со ссылкой на RT.

Ещё 26 тел погибших были обнаружены близ города Рафина к востоку от Афин.

***09:26

В Греции число погибших в результате сильных лесных пожаров в районе Афин возросло до 24, а число пострадавших до 156. Среди них 16 детей и 11 человек, чье состояние является критическим..

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Greek Reporter.

По данным издания, ещё четыре тела были обнаружены сотрудниками береговой охраны в море.

Отмечается, что власти Греции из-за пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации в восточной и западной части Больших Афин.

***04:35

Более 20 человек стали жертвами лесных пожаров в пригородах Афин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на официального представителя кабинета министров Греции Димитриса Дзанакопулоса во вторник сообщило агентство Associated Press.

Дзанакопулос добавил, что в результате пожаров 69 человек находятся в больницах, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По словам представителя кабмина, власти Греции запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.

***04:28

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в понедельник из-за лесных пожаров близ Афин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил греческий телеканал Alpha.

Данные о двоих жертвах подтвердили власти Греции. Еще о восьми погибших сообщили репортеры телеканала. "Информацию о двоих погибших подтвердил руководитель Национального центра организаций здравоохранения Никос Папаэфстафиу, - сказано в материале канала. - При этом общее число пострадавших, которые доставлены в больницы центральной области Аттика, достигает 25 человек, шесть из них находятся в реанимации".

Репортеры отметили, что на земле у сгоревших машин или в них находятся минимум восемь тел погибших.

Многие числятся пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти датских туристов, которые пытались скрыться от пламени на лодке в этом районе. О них пока нет никаких известий.