Число погибших в аварии на шахте в Китае возросло до 20

Спасатели обнаружили в аварийной шахте в провинции Цинхай на северо-западе КНР тела еще 19 горняков, которые ранее числились пропавшими без вести

Спасатели обнаружили в аварийной шахте в провинции Цинхай на северо-западе КНР тела еще 19 горняков, которые ранее числились пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, продолжавшаяся месяц поисково-спасательная операция официально завершена. В ней принимали участие более тысячи сотрудников экстренных служб.

Затопление шахты в уезде Гангца произошло 14 августа. В момент ЧП в штольне находился 21 человек. Один шахтер смог подняться на поверхность самостоятельно, тело еще одного обнаружили спасатели при начале операции.