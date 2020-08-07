СМИ: число погибших при жесткой посадке в Индии достигло 15

По меньшей мере 15 человек, включая пилота, погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу.

По меньшей мере 15 человек, включая пилота, погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал News 18 со ссылкой на полицию.

По его данным, травмы во время приземления лайнера получили 123 человека. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

Ранее AFP сообщало о 14 погибших в результате инцидента. По информации телеканала NDTV, еще четыре человека по-прежнему остаются внутри самолета, спасательная операция продолжается.

Согласно данным портала Flightradar24, совершивший жесткую посадку Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. По информации портала Airfleets, самолету 13 лет.