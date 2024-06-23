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СМИ: Число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек

СМИ: Число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали.
Другие страны
23 июня 2024 г. 09:46
СМИ: Число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек

Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.

Напомним, что ранее полиция сообщала о двух погибших и восьми пострадавших в ходе стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс. Сообщалось, что среди пострадавших один полицейский. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.

"Четыре человека погибли и девять получили ранения в ходе массовой стрельбы в пятницу", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что среди пострадавших двое полицейских, их жизни ничего не угрожает.

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