СМИ: число погибших на севере Сирии турецких военных увеличилось до семи - ОБНОВЛЕНО

Число турецких военнослужащих, погибших в результате взрыва на севере Сирии, увеличилось до семи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,Такие данные привел в четверг телеканал Al Hadath.

***13:36

Четверо военнослужащих ВС Турции погибли при взрыве на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило минобороны Турции.

"В результате взрыва заминированного автомобиля 8 января в районе операции "Источник мира" в ходе патрулирования дороги погибли четверо наших боевых товарищей", - сообщило турецкое военное ведомство.