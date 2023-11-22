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Число погибших израильских военных в Газе выросло до 70

Число погибших израильских военных в Газе выросло до 70 Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 70.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 22:32
Число погибших израильских военных в Газе выросло до 70

Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 70.

Как передает Report, об этом сообщил Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня ЦАХАЛ сообщил о смерти солдата в боях на севере сектора Газа, таким образом число убитых с начала наземной операции против ХАМАС выросло до 70", - пишет издание.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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