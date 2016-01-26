СМИ: Число погибших из-за снежной бури в США выросло до 44

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число погибших из-за последствий снежной бури в восточных и центральных штатах США возросло до 44.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Ранее поступала информация о 38 жертвах. Главными причинами смертей стали травмы, полученные в ДТП, отравление угарным газом и сердечные приступы от чрезмерной физической нагрузки во время уборки снега. Наибольшее число погибших в штате Вирджиния - девять человек и Пенсильвания - восемь.

Эксперты аналитического подразделения рейтингового агентства Moody's в понедельник заявили, что общий ущерб от бури может обойтись местным жителям и бизнесу в сумму от 2,5 млрд. до 3 млрд. долларов. Основная часть финансовых потерь - упущенная выгода, поскольку из-за сильных снегопадов клиенты не смогли приобрести товары или заплатить за услуги, закрыты были магазины, рестораны, прочие заведения. Кроме того, лишились зарплаты и работники, которые не смогли приехать на работу.