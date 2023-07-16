СМИ: число погибших из-за проливных дождей в Южной Корее увеличилось до 35

По меньшей мере 35 человек погибли в Республике Корея в результате оползней и наводнений, вызванных ливнями.

По меньшей мере 35 человек погибли в Республике Корея в результате оползней и наводнений, вызванных ливнями.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно данным центрального штаба по мерам безопасности и противодействию катастрофам, погибли 33 человека: в провинции Кёнсан-Пукто - 17, в провинции Чхунчхон-Пукто - 11, в Чхунчхон-Намдо - 4, в городе Седжон - 1. Пропавшими без вести считаются десять человек, из них девять в Кёнсан-Пукто. Пострадали 22 человека.

Однако агентство прибавляет еще два случая смерти: в провинции Чхунчхон-Пукто в подземном туннеле было обнаружено еще одно тело, очередной летальный случай зафиксирован в Кёнсан-Пукто.