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СМИ: число погибших из-за проливных дождей в Южной Корее увеличилось до 35

СМИ: число погибших из-за проливных дождей в Южной Корее увеличилось до 35 По меньшей мере 35 человек погибли в Республике Корея в результате оползней и наводнений, вызванных ливнями.
Другие страны
16 июля 2023 г. 12:24
СМИ: число погибших из-за проливных дождей в Южной Корее увеличилось до 35

По меньшей мере 35 человек погибли в Республике Корея в результате оползней и наводнений, вызванных ливнями.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно данным центрального штаба по мерам безопасности и противодействию катастрофам, погибли 33 человека: в провинции Кёнсан-Пукто - 17, в провинции Чхунчхон-Пукто - 11, в Чхунчхон-Намдо - 4, в городе Седжон - 1. Пропавшими без вести считаются десять человек, из них девять в Кёнсан-Пукто. Пострадали 22 человека.

Однако агентство прибавляет еще два случая смерти: в провинции Чхунчхон-Пукто в подземном туннеле было обнаружено еще одно тело, очередной летальный случай зафиксирован в Кёнсан-Пукто.

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